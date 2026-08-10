Ameren Aktie
WKN: 911535 / ISIN: US0236081024
|Ameren-Performance im Blick
|
10.08.2026 16:03:46
S&P 500-Wert Ameren-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ameren-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Ameren-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Ameren-Anteile bei 51,02 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Ameren-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 196,002 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 07.08.2026 auf 108,84 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21 332,81 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 21 332,81 USD entspricht einer Performance von +113,33 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Ameren belief sich zuletzt auf 30,11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ameren Corp.
|
10.08.26
|S&P 500-Wert Ameren-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ameren-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.08.26
|S&P 500-Titel Ameren-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ameren-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
29.07.26
|Ausblick: Ameren stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
27.07.26
|S&P 500-Papier Ameren-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ameren-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
20.07.26
|S&P 500-Titel Ameren-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ameren-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: Ameren vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
13.07.26
|S&P 500-Titel Ameren-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ameren-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
06.07.26
|S&P 500-Wert Ameren-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ameren von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Ameren Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ameren Corp.
|92,66
|-1,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX schließlich kaum verändert -- Leichte Verluste an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart unentschlossen. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Richtung. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.