S&P 500-Wert Ameren-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ameren-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Ameren-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Ameren-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Ameren-Anteile bei 51,02 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Ameren-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 196,002 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 07.08.2026 auf 108,84 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21 332,81 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 21 332,81 USD entspricht einer Performance von +113,33 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Ameren belief sich zuletzt auf 30,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at