S&P 500-Wert Ameren-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ameren-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Ameren-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden Ameren-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 47,71 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Ameren-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20,960 Ameren-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 094,74 USD, da sich der Wert einer Ameren-Aktie am 02.10.2026 auf 99,94 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 2 094,74 USD, was einer positiven Performance von 109,47 Prozent entspricht.

Ameren wurde am Markt mit 27,69 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at