Ameren Aktie
WKN: 911535 / ISIN: US0236081024
|Frühes Investment
|
19.10.2026 16:03:44
S&P 500-Wert Ameren-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ameren von vor 3 Jahren verdient
Am 19.10.2023 wurde das Ameren-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 77,65 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Ameren-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,288 Anteilen. Die gehaltenen Ameren-Anteile wären am 16.10.2026 136,61 USD wert, da der Schlussstand 106,08 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 36,61 Prozent.
Insgesamt war Ameren zuletzt 29,36 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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