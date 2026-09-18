S&P 500-Wert American Electric Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Electric Power von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen American Electric Power-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der American Electric Power-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 106,44 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 93,950 American Electric Power-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 426,16 USD, da sich der Wert eines American Electric Power-Anteils am 17.09.2026 auf 121,62 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 14,26 Prozent angezogen.

American Electric Power war somit zuletzt am Markt 65,57 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at