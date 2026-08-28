S&P 500-Wert American Electric Power-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in American Electric Power von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die American Electric Power-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die American Electric Power-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die American Electric Power-Aktie bei 79,20 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die American Electric Power-Aktie investiert, befänden sich nun 126,263 American Electric Power-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 493,69 USD, da sich der Wert einer American Electric Power-Aktie am 27.08.2026 auf 122,71 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 54,94 Prozent.

American Electric Power markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 67,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at