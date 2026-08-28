American Electric Power Aktie
WKN: 850222 / ISIN: US0255371017
|Rentable American Electric Power-Investition?
|
28.08.2026 16:03:48
S&P 500-Wert American Electric Power-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in American Electric Power von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurde die American Electric Power-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die American Electric Power-Aktie bei 79,20 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die American Electric Power-Aktie investiert, befänden sich nun 126,263 American Electric Power-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 493,69 USD, da sich der Wert einer American Electric Power-Aktie am 27.08.2026 auf 122,71 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 54,94 Prozent.
American Electric Power markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 67,15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu American Electric Power Co. Inc.
|
28.08.26
|S&P 500-Wert American Electric Power-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in American Electric Power von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
24.08.26
|Vistra, AEP, CMS Energy, Centerpoint Energy, Xcel Energy, E.ON - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
|
24.08.26
|Vistra, AEP, CMS Energy, Centerpoint Energy, Xcel Energy, E.ON - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
|
21.08.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
21.08.26
|Gewinne in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
21.08.26
|Handel in New York: So performt der NASDAQ 100 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
21.08.26
|Optimismus in New York: So performt der NASDAQ 100 mittags (finanzen.at)
|
21.08.26
|S&P 500-Papier American Electric Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Electric Power von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu American Electric Power Co. Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|American Electric Power Co. Inc.
|105,42
|0,06%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.