American Electric Power Aktie
WKN: 850222 / ISIN: US0255371017
|Lukrative American Electric Power-Investition?
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02.10.2026 16:03:37
S&P 500-Wert American Electric Power-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in American Electric Power von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit American Electric Power-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 81,38 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das American Electric Power-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,288 American Electric Power-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 01.10.2026 auf 119,75 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 471,49 USD wert. Mit einer Performance von +47,15 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von American Electric Power belief sich zuletzt auf 64,70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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