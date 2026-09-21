American International Group Aktie
WKN DE: A0X88Z / ISIN: US0268747849
|American International Group (AIG)-Anlage unter der Lupe
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21.09.2026 16:03:48
S&P 500-Wert American International Group (AIG)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American International Group (AIG) von vor 5 Jahren eingefahren
Das American International Group (AIG)-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der American International Group (AIG)-Anteile betrug an diesem Tag 52,96 USD. Bei einem American International Group (AIG)-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,888 American International Group (AIG)-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.09.2026 gerechnet (75,33 USD), wäre das Investment nun 142,24 USD wert. Damit wäre die Investition um 42,24 Prozent gestiegen.
American International Group (AIG) war somit zuletzt am Markt 39,37 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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