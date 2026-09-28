S&P 500-Wert American International Group (AIG)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in American International Group (AIG) von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die American International Group (AIG)-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit American International Group (AIG)-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren American International Group (AIG)-Anteile an diesem Tag 59,50 USD wert. Bei einem American International Group (AIG)-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16,807 American International Group (AIG)-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 246,55 USD, da sich der Wert eines American International Group (AIG)-Papiers am 25.09.2026 auf 74,17 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 24,66 Prozent erhöht.

Alle American International Group (AIG)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 38,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at