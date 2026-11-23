American International Group Aktie
WKN DE: A0X88Z / ISIN: US0268747849
|American International Group (AIG)-Performance
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23.11.2026 16:03:41
S&P 500-Wert American International Group (AIG)-Aktie: So viel hätte eine Investition in American International Group (AIG) von vor 10 Jahren abgeworfen
American International Group (AIG)-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen American International Group (AIG)-Anteile an diesem Tag bei 64,33 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die American International Group (AIG)-Aktie investiert, befänden sich nun 1,554 American International Group (AIG)-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 123,86 USD, da sich der Wert eines American International Group (AIG)-Anteils am 20.11.2026 auf 79,68 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 23,86 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte American International Group (AIG) einen Börsenwert von 41,02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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