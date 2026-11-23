Vor Jahren in American International Group (AIG) eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

American International Group (AIG)-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen American International Group (AIG)-Anteile an diesem Tag bei 64,33 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die American International Group (AIG)-Aktie investiert, befänden sich nun 1,554 American International Group (AIG)-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 123,86 USD, da sich der Wert eines American International Group (AIG)-Anteils am 20.11.2026 auf 79,68 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 23,86 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte American International Group (AIG) einen Börsenwert von 41,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at