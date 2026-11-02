S&P 500-Wert American International Group (AIG)-Aktie: So viel hätte eine Investition in American International Group (AIG) von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in American International Group (AIG)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das American International Group (AIG)-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die American International Group (AIG)-Aktie bei 78,96 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,266 American International Group (AIG)-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.10.2026 gerechnet (81,90 USD), wäre die Investition nun 103,72 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 3,72 Prozent angezogen.

Der Marktwert von American International Group (AIG) betrug jüngst 42,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at