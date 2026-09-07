American International Group Aktie

American International Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0X88Z / ISIN: US0268747849

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable American International Group (AIG)-Investition? 07.09.2026 16:03:46

S&P 500-Wert American International Group (AIG)-Aktie: So viel Verlust hätte ein American International Group (AIG)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in American International Group (AIG)-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades American International Group (AIG)-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren American International Group (AIG)-Anteile 79,21 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 12,625 American International Group (AIG)-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des American International Group (AIG)-Papiers auf 76,21 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 962,13 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 3,79 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete American International Group (AIG) eine Marktkapitalisierung von 39,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu American International Group (AIG) Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu American International Group (AIG) Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

American International Group (AIG) Inc. 64,88 -1,16% American International Group (AIG) Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:53 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.09.26 KW 36: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
05.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht Rekord fester aus dem Handel -- DAX schließt knapp über 26.000 Punkten -- Feiertagsbedingte Pause an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt präsentierte sich zum Wochenstart in Rekordlaune. Der deutsche Leitindex gab nach. Die US-Börsen pausieren aufgrund des Labor Days. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen