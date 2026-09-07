American International Group Aktie
WKN DE: A0X88Z / ISIN: US0268747849
|Profitable American International Group (AIG)-Investition?
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07.09.2026 16:03:46
S&P 500-Wert American International Group (AIG)-Aktie: So viel Verlust hätte ein American International Group (AIG)-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades American International Group (AIG)-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren American International Group (AIG)-Anteile 79,21 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 12,625 American International Group (AIG)-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des American International Group (AIG)-Papiers auf 76,21 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 962,13 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 3,79 Prozent eingebüßt.
Jüngst verzeichnete American International Group (AIG) eine Marktkapitalisierung von 39,89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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