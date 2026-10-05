American International Group Aktie

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WKN DE: A0X88Z / ISIN: US0268747849

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Langfristige Performance 05.10.2026 16:03:41

S&P 500-Wert American International Group (AIG)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in American International Group (AIG) von vor einem Jahr angefallen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen American International Group (AIG)-Einstiegs gewesen.

Vor 1 Jahr wurde die American International Group (AIG)-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 81,02 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die American International Group (AIG)-Aktie investiert hat, hat nun 123,426 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 02.10.2026 9 248,33 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 74,93 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 7,52 Prozent abgenommen.

American International Group (AIG) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 39,22 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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