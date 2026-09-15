S&P 500-Wert American Tower-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Tower-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in American Tower-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 15.09.2016 wurde die American Tower-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 109,08 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die American Tower-Aktie investierten, hätten nun 0,917 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 162,21 USD, da sich der Wert eines American Tower-Papiers am 14.09.2026 auf 176,94 USD belief. Das entspricht einem Plus von 62,21 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von American Tower belief sich zuletzt auf 83,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at