American Tower Aktie
WKN DE: A1JRLA / ISIN: US03027X1000
|Lukrative American Tower-Investition?
|
15.09.2026 16:03:48
S&P 500-Wert American Tower-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Tower-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 15.09.2016 wurde die American Tower-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 109,08 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die American Tower-Aktie investierten, hätten nun 0,917 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 162,21 USD, da sich der Wert eines American Tower-Papiers am 14.09.2026 auf 176,94 USD belief. Das entspricht einem Plus von 62,21 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von American Tower belief sich zuletzt auf 83,02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu American Tower Corp.
Analysen zu American Tower Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|American Tower Corp.
|154,15
|0,85%