S&P 500-Wert American Tower-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Tower-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in American Tower-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der American Tower-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das American Tower-Papier bei 164,45 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 60,809 American Tower-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 28.09.2026 auf 168,00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 215,87 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 2,16 Prozent angezogen.

Alle American Tower-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 78,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at