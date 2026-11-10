American Tower Aktie

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WKN DE: A1JRLA / ISIN: US03027X1000

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Rentables American Tower-Investment? 10.11.2026 16:03:50

S&P 500-Wert American Tower-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Tower von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in American Tower-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der American Tower-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren American Tower-Anteile an diesem Tag 105,71 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in American Tower-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 94,598 American Tower-Aktien. Die gehaltenen American Tower-Papiere wären am 09.11.2026 17 879,10 USD wert, da der Schlussstand 189,00 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 78,79 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete American Tower eine Marktkapitalisierung von 87,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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