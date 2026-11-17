American Tower Aktie
WKN DE: A1JRLA / ISIN: US03027X1000
|Frühe Investition
|
17.11.2026 16:03:45
S&P 500-Wert American Tower-Aktie: So viel hätten Anleger an einem American Tower-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde die American Tower-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des American Tower-Papiers betrug an diesem Tag 180,47 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die American Tower-Aktie investiert hat, hat nun 0,554 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.11.2026 gerechnet (190,74 USD), wäre das Investment nun 105,69 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 5,69 Prozent gesteigert.
American Tower wurde jüngst mit einem Börsenwert von 88,79 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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