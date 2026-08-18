American Tower Aktie
WKN DE: A1JRLA / ISIN: US03027X1000
|Lohnende American Tower-Anlage?
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18.08.2026 16:03:44
S&P 500-Wert American Tower-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in American Tower von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit American Tower-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das American Tower-Papier an diesem Tag 114,35 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die American Tower-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 87,451 American Tower-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 061,65 USD, da sich der Wert einer American Tower-Aktie am 17.08.2026 auf 172,23 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 50,62 Prozent gesteigert.
American Tower markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 81,88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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