American Tower Aktie
WKN DE: A1JRLA / ISIN: US03027X1000
|Rentable American Tower-Anlage?
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20.10.2026 16:03:47
S&P 500-Wert American Tower-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in American Tower von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem American Tower-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der American Tower-Aktie betrug an diesem Tag 193,08 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die American Tower-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 51,792 American Tower-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 19.10.2026 auf 183,03 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 479,49 USD wert. Mit einer Performance von -5,21 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Marktwert von American Tower betrug jüngst 86,37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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