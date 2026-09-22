S&P 500-Wert American Tower-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in American Tower von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen American Tower-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das American Tower-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 193,21 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,176 American Tower-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 21.09.2026 auf 174,60 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 903,68 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 9,63 Prozent vermindert.

American Tower war somit zuletzt am Markt 81,02 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at