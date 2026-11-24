American Tower Aktie
WKN DE: A1JRLA / ISIN: US03027X1000
|Lohnendes American Tower-Investment?
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24.11.2026 16:03:51
S&P 500-Wert American Tower-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in American Tower von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit American Tower-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 199,32 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 5,017 American Tower-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 899,61 USD, da sich der Wert eines American Tower-Anteils am 23.11.2026 auf 179,31 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 10,04 Prozent abgenommen.
American Tower wurde jüngst mit einem Börsenwert von 85,97 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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