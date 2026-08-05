American Water Works Aktie

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WKN DE: A0NJ38 / ISIN: US0304201033

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Performance unter der Lupe 05.08.2026 16:03:56

S&P 500-Wert American Water Works-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Water Works-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in American Water Works-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das American Water Works-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen American Water Works-Anteile an diesem Tag bei 78,48 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das American Water Works-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,742 American Water Works-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der American Water Works-Aktie auf 134,01 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 707,57 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 70,76 Prozent zugenommen.

Am Markt war American Water Works jüngst 26,10 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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