American Water Works Aktie

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WKN DE: A0NJ38 / ISIN: US0304201033

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Lukrative American Water Works-Investition? 04.11.2026 16:03:36

S&P 500-Wert American Water Works-Aktie: So viel hätte eine Investition in American Water Works von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in American Water Works-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit American Water Works-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 128,08 USD. Bei einem American Water Works-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 78,076 American Water Works-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 431,92 USD, da sich der Wert eines American Water Works-Anteils am 03.11.2026 auf 146,42 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 14,32 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte American Water Works einen Börsenwert von 29,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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