American Water Works Aktie

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WKN DE: A0NJ38 / ISIN: US0304201033

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Profitabler American Water Works-Einstieg? 14.10.2026 16:03:54

S&P 500-Wert American Water Works-Aktie: So viel hätten Anleger an einem American Water Works-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen American Water Works-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die American Water Works-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der American Water Works-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 118,04 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 84,717 American Water Works-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des American Water Works-Papiers auf 130,05 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 017,45 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 10,17 Prozent.

Der Börsenwert von American Water Works belief sich zuletzt auf 25,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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