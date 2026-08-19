American Water Works Aktie

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WKN DE: A0NJ38 / ISIN: US0304201033

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Hochrechnung 19.08.2026 16:03:56

S&P 500-Wert American Water Works-Aktie: So viel hätten Anleger an einem American Water Works-Investment von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen American Water Works-Investment gewesen.

American Water Works-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das American Water Works-Papier letztlich bei 138,96 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,720 American Water Works-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 18.08.2026 auf 136,27 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 98,06 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 1,94 Prozent vermindert.

American Water Works erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 26,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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