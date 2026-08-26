American Water Works Aktie
WKN DE: A0NJ38 / ISIN: US0304201033
|Lukrative American Water Works-Investition?
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26.08.2026 16:03:53
S&P 500-Wert American Water Works-Aktie: So viel Verlust hätte ein American Water Works-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden American Water Works-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 181,22 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die American Water Works-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5,518 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 25.08.2026 auf 137,60 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 759,30 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 24,07 Prozent verkleinert.
Insgesamt war American Water Works zuletzt 27,77 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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