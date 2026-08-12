American Water Works Aktie
WKN DE: A0NJ38 / ISIN: US0304201033
|Lohnende American Water Works-Investition?
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12.08.2026 16:04:17
S&P 500-Wert American Water Works-Aktie: So viel Verlust hätte eine American Water Works-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden American Water Works-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der American Water Works-Anteile betrug an diesem Tag 142,09 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die American Water Works-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 70,378 American Water Works-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 11.08.2026 auf 136,06 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 575,62 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 4,24 Prozent verringert.
Der Marktwert von American Water Works betrug jüngst 26,96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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