American Water Works Aktie
WKN DE: A0NJ38 / ISIN: US0304201033
|Frühe Anlage
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16.09.2026 16:03:38
S&P 500-Wert American Water Works-Aktie: So viel wäre eine American Water Works-Anlage von vor 3 Jahren heute wert
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der American Water Works-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 138,90 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 7,199 American Water Works-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 15.09.2026 auf 138,02 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 993,66 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 0,63 Prozent gleich.
Zuletzt ergab sich für American Water Works eine Börsenbewertung in Höhe von 27,57 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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