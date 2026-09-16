American Water Works Aktie

American Water Works für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NJ38 / ISIN: US0304201033

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Anlage 16.09.2026 16:03:38

S&P 500-Wert American Water Works-Aktie: So viel wäre eine American Water Works-Anlage von vor 3 Jahren heute wert

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen American Water Works-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der American Water Works-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 138,90 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 7,199 American Water Works-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 15.09.2026 auf 138,02 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 993,66 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 0,63 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für American Water Works eine Börsenbewertung in Höhe von 27,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu American Water Works Co Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu American Water Works Co Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

American Water Works Co Inc 119,85 -0,29% American Water Works Co Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fed hebt Leitzinsen an: Kein Rückenwind für den ATX -- DAX-Anleger in Kauflaune -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gibt nach. Der deutsche Aktienmarkt gewinnt daneben Zähler hinzu. In Fernost waren die Börsen uneinheitlich unterwegs.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen