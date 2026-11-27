So viel hätten Anleger mit einem frühen Ameriprise Financial-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Ameriprise Financial-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Ameriprise Financial-Aktie an diesem Tag 453,47 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 22,052 Ameriprise Financial-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 135,91 USD, da sich der Wert einer Ameriprise Financial-Aktie am 25.11.2026 auf 504,98 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 11 135,91 USD, was einer positiven Performance von 11,36 Prozent entspricht.

Alle Ameriprise Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 43,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at