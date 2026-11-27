Ameriprise Financial Aktie
WKN: A0F55S / ISIN: US03076C1062
|Lohnende Ameriprise Financial-Investition?
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27.11.2026 16:03:34
S&P 500-Wert Ameriprise Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ameriprise Financial-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Ameriprise Financial-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Ameriprise Financial-Aktie an diesem Tag 453,47 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 22,052 Ameriprise Financial-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 135,91 USD, da sich der Wert einer Ameriprise Financial-Aktie am 25.11.2026 auf 504,98 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 11 135,91 USD, was einer positiven Performance von 11,36 Prozent entspricht.
Alle Ameriprise Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 43,72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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