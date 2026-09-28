Ametek Aktie

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WKN: 908668 / ISIN: US0311001004

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Hochrechnung 28.09.2026 16:03:46

S&P 500-Wert Ametek-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ametek von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Ametek-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Die Ametek-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 148,82 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Ametek-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 67,195 Ametek-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 848,54 USD, da sich der Wert einer Ametek-Aktie am 25.09.2026 auf 250,74 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 68,49 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Ametek einen Börsenwert von 57,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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