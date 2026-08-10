Ametek Aktie
WKN: 908668 / ISIN: US0311001004
|Profitables Ametek-Investment?
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10.08.2026 16:03:46
S&P 500-Wert Ametek-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ametek von vor 5 Jahren eingefahren
Am 10.08.2021 wurden Ametek-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 136,80 USD. Bei einem Ametek-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,310 Ametek-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 854,24 USD, da sich der Wert eines Ametek-Papiers am 07.08.2026 auf 253,66 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 85,42 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von Ametek betrug jüngst 58,12 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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