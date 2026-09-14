Ametek Aktie
WKN: 908668 / ISIN: US0311001004
|Ametek-Anlage
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14.09.2026 16:03:46
S&P 500-Wert Ametek-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ametek von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Ametek-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Ametek-Anteile bei 47,51 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ametek-Aktie investiert, befänden sich nun 2,105 Ametek-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Ametek-Anteile wären am 11.09.2026 509,09 USD wert, da der Schlussstand 241,87 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 409,09 Prozent angezogen.
Ametek erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 55,31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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