S&P 500-Wert Ametek-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ametek von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Ametek-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 46,80 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Ametek-Aktie investiert hätte, hätte er nun 213,675 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 48 861,11 USD, da sich der Wert eines Ametek-Papiers am 06.11.2026 auf 228,67 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 388,61 Prozent angezogen.

Am Markt war Ametek jüngst 52,56 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at