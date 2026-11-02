S&P 500-Wert Ametek-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ametek von vor 5 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Ametek-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Ametek-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 139,85 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 7,151 Ametek-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 30.10.2026 auf 241,12 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 724,13 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 1 724,13 USD, was einer positiven Performance von 72,41 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Ametek bezifferte sich zuletzt auf 55,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at