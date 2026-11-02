Ametek Aktie
WKN: 908668 / ISIN: US0311001004
|Rentables Ametek-Investment?
|
02.11.2026 16:03:44
S&P 500-Wert Ametek-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ametek von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Ametek-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 139,85 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 7,151 Ametek-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 30.10.2026 auf 241,12 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 724,13 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 1 724,13 USD, was einer positiven Performance von 72,41 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Ametek bezifferte sich zuletzt auf 55,37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ametek Inc.
Analysen zu Ametek Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ametek Inc.
|220,30
|2,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX und DAX fester -- Wall Street im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Montagshandel im Plus, während auch der deutsche Leitindex höher tendiert. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenstart stärker. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.