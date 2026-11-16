Ametek Aktie
WKN: 908668 / ISIN: US0311001004
|Lohnender Ametek-Einstieg?
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16.11.2026 16:03:41
S&P 500-Wert Ametek-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ametek von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Ametek-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Ametek-Anteile letztlich bei 193,36 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,517 Ametek-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 242,11 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 125,21 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 25,21 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Ametek betrug jüngst 55,44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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