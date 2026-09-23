Amphenol Aktie
WKN DE: 882749 / ISIN: US0320951017
|Amphenol-Investition im Blick
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23.09.2026 16:03:58
S&P 500-Wert Amphenol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amphenol-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Amphenol-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 19,26 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Amphenol-Aktie investiert hätte, hätte er nun 519,211 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 43 011,42 USD, da sich der Wert eines Amphenol-Papiers am 22.09.2026 auf 82,84 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +330,11 Prozent.
Amphenol wurde am Markt mit 198,51 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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