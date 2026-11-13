S&P 500-Wert Analog Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Analog Devices von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Analog Devices-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde die Analog Devices-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 65,32 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 15,309 Analog Devices-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Analog Devices-Papiers auf 409,29 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 265,92 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 526,59 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Analog Devices einen Börsenwert von 198,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at