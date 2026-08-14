S&P 500-Wert Analog Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Analog Devices von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Analog Devices-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Analog Devices-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Analog Devices-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 170,08 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Analog Devices-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,588 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 224,11 USD, da sich der Wert eines Analog Devices-Anteils am 13.08.2026 auf 381,17 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 124,11 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Analog Devices belief sich zuletzt auf 187,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at