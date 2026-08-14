Analog Devices Aktie
WKN: 862485 / ISIN: US0326541051
|Frühe Anlage
|
14.08.2026 16:03:49
S&P 500-Wert Analog Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Analog Devices von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Analog Devices-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Analog Devices-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 170,08 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Analog Devices-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,588 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 224,11 USD, da sich der Wert eines Analog Devices-Anteils am 13.08.2026 auf 381,17 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 124,11 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Analog Devices belief sich zuletzt auf 187,82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Analog Devices Inc.
Analysen zu Analog Devices Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Analog Devices Inc.
|334,20
|0,95%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.