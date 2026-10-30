Analog Devices Aktie
WKN: 862485 / ISIN: US0326541051
|Rentables Analog Devices-Investment?
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30.10.2026 16:03:40
S&P 500-Wert Analog Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Analog Devices von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Analog Devices-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Analog Devices-Papiers betrug an diesem Tag 155,88 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 USD in die Analog Devices-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 64,152 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 27 795,74 USD, da sich der Wert eines Analog Devices-Anteils am 29.10.2026 auf 433,28 USD belief. Damit wäre die Investition um 177,96 Prozent gestiegen.
Jüngst verzeichnete Analog Devices eine Marktkapitalisierung von 209,41 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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