Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Analog Devices gewesen.

Das Analog Devices-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 183,77 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,544 Analog Devices-Aktien. Die gehaltenen Analog Devices-Aktien wären am 25.11.2026 181,26 USD wert, da der Schlussstand 333,11 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 81,26 Prozent vermehrt.

Am Markt war Analog Devices jüngst 160,34 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at