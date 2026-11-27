Analog Devices Aktie
WKN: 862485 / ISIN: US0326541051
|Analog Devices-Anlage im Blick
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27.11.2026 16:03:34
S&P 500-Wert Analog Devices-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Analog Devices von vor 3 Jahren verdient
Das Analog Devices-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 183,77 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,544 Analog Devices-Aktien. Die gehaltenen Analog Devices-Aktien wären am 25.11.2026 181,26 USD wert, da der Schlussstand 333,11 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 81,26 Prozent vermehrt.
Am Markt war Analog Devices jüngst 160,34 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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