A.O. Smith Aktie
WKN: 868323 / ISIN: US8318652091
|AO Smith-Anlage unter der Lupe
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11.11.2026 16:03:53
S&P 500-Wert AO Smith-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AO Smith von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das AO Smith-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die AO Smith-Aktie bei 48,06 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die AO Smith-Aktie investierten, hätten nun 20,807 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 339,16 USD, da sich der Wert eines AO Smith-Anteils am 10.11.2026 auf 64,36 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 33,92 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für AO Smith eine Börsenbewertung in Höhe von 8,71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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