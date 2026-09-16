S&P 500-Wert AO Smith-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AO Smith-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen AO Smith-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das AO Smith-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 46,07 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die AO Smith-Aktie investiert, befänden sich nun 217,061 AO Smith-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des AO Smith-Papiers auf 57,22 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 420,23 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 24,20 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von AO Smith belief sich jüngst auf 7,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at