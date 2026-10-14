S&P 500-Wert AO Smith-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AO Smith-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in AO Smith-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde das AO Smith-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die AO Smith-Anteile bei 48,93 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,044 AO Smith-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der AO Smith-Aktie auf 57,89 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 118,31 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 18,31 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von AO Smith bezifferte sich zuletzt auf 7,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at