S&P 500-Wert AO Smith-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AO Smith-Investment von vor 3 Jahren verloren

Wer vor Jahren in AO Smith-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem AO Smith-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen AO Smith-Anteile letztlich bei 67,81 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das AO Smith-Papier investiert hätte, befänden sich nun 147,471 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 27.10.2026 auf 62,06 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 152,04 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 8,48 Prozent.

Der Börsenwert von AO Smith belief sich jüngst auf 8,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at