S&P 500-Wert AO Smith-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AO Smith von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die AO Smith-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der AO Smith-Aktie statt. Der Schlusskurs der AO Smith-Anteile betrug an diesem Tag 71,42 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,400 AO Smith-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der AO Smith-Aktie auf 63,67 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 89,15 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 10,85 Prozent eingebüßt.

AO Smith war somit zuletzt am Markt 8,49 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at