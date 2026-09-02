A.O. Smith Aktie
WKN: 868323 / ISIN: US8318652091
|Profitables AO Smith-Investment?
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02.09.2026 16:03:59
S&P 500-Wert AO Smith-Aktie: So viel Verlust hätte eine AO Smith-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem AO Smith-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das AO Smith-Papier letztlich bei 73,57 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die AO Smith-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,359 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 58,49 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 79,50 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 79,50 USD, was einer negativen Performance von 20,50 Prozent entspricht.
AO Smith wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,05 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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