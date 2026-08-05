S&P 500-Wert AO Smith-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in AO Smith von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen AO Smith-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der AO Smith-Aktie statt. Der Schlusskurs der AO Smith-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 72,64 USD. Bei einem AO Smith-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 137,665 AO Smith-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen AO Smith-Papiere wären am 04.08.2026 8 723,84 USD wert, da der Schlussstand 63,37 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 12,76 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte AO Smith einen Börsenwert von 8,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at