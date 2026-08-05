A.O. Smith Aktie
WKN: 868323 / ISIN: US8318652091
|Lukrative AO Smith-Investition?
|
05.08.2026 16:03:56
S&P 500-Wert AO Smith-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in AO Smith von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der AO Smith-Aktie statt. Der Schlusskurs der AO Smith-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 72,64 USD. Bei einem AO Smith-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 137,665 AO Smith-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen AO Smith-Papiere wären am 04.08.2026 8 723,84 USD wert, da der Schlussstand 63,37 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 12,76 Prozent vermindert.
Zuletzt verbuchte AO Smith einen Börsenwert von 8,25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu A.O. Smith Corp.
|
05.08.26
|S&P 500-Wert AO Smith-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in AO Smith von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
29.07.26
|S&P 500-Wert AO Smith-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AO Smith von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
29.07.26
|Ausblick: AO Smith gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
22.07.26
|S&P 500-Papier AO Smith-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AO Smith-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
15.07.26
|S&P 500-Wert AO Smith-Aktie: So viel Verlust hätte ein AO Smith-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: AO Smith zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
08.07.26
|S&P 500-Wert AO Smith-Aktie: So viel Verlust hätte eine AO Smith-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
01.07.26
|S&P 500-Papier AO Smith-Aktie: So viel hätte eine Investition in AO Smith von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
Analysen zu A.O. Smith Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|A.O. Smith Corp.
|55,14
|1,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.