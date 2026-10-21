S&P 500-Wert AO Smith-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in AO Smith von vor einem Jahr bedeutet

Wer vor Jahren in AO Smith-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 21.10.2025 wurden AO Smith-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren AO Smith-Anteile an diesem Tag 71,00 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die AO Smith-Aktie investierten, hätten nun 14,085 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 20.10.2026 auf 59,54 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 838,59 USD wert. Das entspricht einem Minus von 16,14 Prozent.

Der Marktwert von AO Smith betrug jüngst 7,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at