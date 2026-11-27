Archer Daniels Midland Aktie
WKN: 854161 / ISIN: US0394831020
|Archer Daniels Midland-Investment im Blick
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27.11.2026 16:03:34
S&P 500-Wert Archer Daniels Midland-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Archer Daniels Midland von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Archer Daniels Midland-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Archer Daniels Midland-Papier bei 64,40 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Archer Daniels Midland-Aktie investierten, hätten nun 15,528 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2026 gerechnet (66,66 USD), wäre das Investment nun 1 035,09 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 3,51 Prozent.
Insgesamt war Archer Daniels Midland zuletzt 31,64 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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