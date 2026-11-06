Archer Daniels Midland Aktie

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WKN: 854161 / ISIN: US0394831020

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Lohnender Archer Daniels Midland-Einstieg? 06.11.2026 16:03:45

S&P 500-Wert Archer Daniels Midland-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Archer Daniels Midland-Investment von vor 10 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Archer Daniels Midland-Aktie gebracht.

Die Archer Daniels Midland-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Archer Daniels Midland-Aktie bei 46,92 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Archer Daniels Midland-Papier investiert hätte, befänden sich nun 21,313 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 501,92 USD, da sich der Wert einer Archer Daniels Midland-Aktie am 05.11.2026 auf 70,47 USD belief. Damit wäre die Investition 50,19 Prozent mehr wert.

Der Archer Daniels Midland-Wert an der Börse wurde auf 33,62 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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