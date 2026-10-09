Archer Daniels Midland Aktie

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WKN: 854161 / ISIN: US0394831020

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Archer Daniels Midland-Performance 09.10.2026 16:04:09

S&P 500-Wert Archer Daniels Midland-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Archer Daniels Midland von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Archer Daniels Midland-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 09.10.2016 wurde das Archer Daniels Midland-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Archer Daniels Midland-Papier bei 42,65 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2,345 Archer Daniels Midland-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Archer Daniels Midland-Aktie auf 82,45 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 193,32 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 93,32 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Archer Daniels Midland betrug jüngst 39,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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